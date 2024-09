Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si schiarirà, portando a un mattino luminoso. I venti, provenienti da Ovest e Sud Ovest, si faranno sentire con intensità, raggiungendo anche raffiche significative. La temperatura si manterrà su valori miti, con una percezione leggermente più fresca a causa del vento.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 20,4°C e una copertura nuvolosa del 89%. La velocità del vento sarà di 41,3 km/h, creando una sensazione di freschezza. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Alle 01:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 19,9°C. La situazione continuerà a migliorare, con poche nuvole attese alle 02:00 e 03:00, mantenendo temperature attorno ai 19,4°C.

La mattina si presenterà serena, con il cielo completamente sgombro da nuvole. Alle 06:00, la temperatura scenderà a 19°C, mentre il vento rimarrà forte, con velocità di circa 47,7 km/h. Durante le ore successive, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,2°C fino a raggiungere i 19,3°C alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno favorevoli, con poche nuvole e temperature che si manterranno sui 19,1°C. I venti, sebbene leggermente attenuati, continueranno a soffiare con intensità, oscillando tra 35 km/h e 42 km/h. La serenità del cielo e l’assenza di precipitazioni garantiranno un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si ridurrà, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno indicano una giornata di Sabato caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un cielo sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero lievemente variare ma senza significative perturbazioni all’orizzonte. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e del suo lungomare.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 2 % 43.8 OSO max 54.3 Libeccio 75 % 1009 hPa 4 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° prob. 2 % 46.9 OSO max 61.6 Libeccio 64 % 1009 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.6° prob. 6 % 49.1 OSO max 59.8 Libeccio 65 % 1010 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° prob. 6 % 46.8 OSO max 53.1 Libeccio 60 % 1012 hPa 13 poche nuvole +19.1° perc. +18.7° Assenti 42.2 O max 44.1 Ponente 62 % 1012 hPa 16 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 35.1 O max 37 Ponente 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 25.7 OSO max 31.2 Libeccio 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 5.9 NNO max 11.5 Maestrale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.