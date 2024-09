Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 23°C. I venti, prevalentemente da sud-ovest, si presenteranno freschi e a tratti forti, specialmente nelle ore serali. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo coperto a momenti di nubi sparse.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature attorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 42,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, attorno al 20%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità e a pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,25 mm entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori freschi, attorno ai 25 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con il ritorno di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una sensazione di freschezza dovuta al vento che si manterrà moderato. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno a circa 20°C, mentre i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno all’1%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione ai venti forti previsti per la serata di Venerdì. Domani, si prevede una giornata più stabile e soleggiata, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +22.1° prob. 14 % 31.5 SSE max 43.1 Scirocco 84 % 1008 hPa 4 poche nuvole +21.4° perc. +21.9° prob. 25 % 26.3 SSE max 32.7 Scirocco 86 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.37 mm 25.2 SSE max 33.7 Scirocco 85 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +23° perc. +23.4° 1.25 mm 22.8 SSO max 28.7 Libeccio 79 % 1010 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° prob. 34 % 16.7 OSO max 31.5 Libeccio 73 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 22 % 12 OSO max 27.1 Libeccio 71 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 1 % 21.7 O max 41.4 Ponente 73 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 1 % 36.6 OSO max 52.2 Libeccio 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:01

