Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Lodi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature fresche e una certa umidità, che si manterrà costante durante le ore. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, mentre le precipitazioni, seppur leggere, saranno un elemento da considerare per chi avrà in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nelle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,6 km/h, proveniente da Est, con raffiche che potranno toccare i 28,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 75% e l’82%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si manterranno fresche, con valori che varieranno da 12,6°C a 15,9°C. La pioggia leggera si accompagnerà a venti freschi, con velocità che potranno raggiungere i 23,1 km/h. L’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90% in alcuni momenti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’intensità di pioggia che si manterrà bassa. I venti si calmeranno leggermente, con velocità che scenderanno a circa 8,4 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a mostrare segni di lieve miglioramento.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 12,3°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno a dominare, mentre le precipitazioni si fermeranno. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lodi mostrano un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità meteorologica potrebbe riservare sorprese. La giornata di Martedì 17 Settembre si preannuncia quindi come una giornata da affrontare con un ombrello a portata di mano e abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 12.6 ENE max 28.7 Grecale 76 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 15.5 E max 40.1 Levante 75 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.25 mm 22.8 ESE max 46 Scirocco 91 % 1017 hPa 9 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 71 % 21 ESE max 44.2 Scirocco 88 % 1018 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 72 % 9.4 ENE max 18.7 Grecale 70 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +16.8° perc. +16.3° 0.15 mm 9.2 N max 11.5 Tramontana 66 % 1018 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 43 % 8.5 NO max 9.4 Maestrale 78 % 1020 hPa 21 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 6.2 NO max 6.5 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.