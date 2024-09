Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,3°C intorno alle 9:00, mentre il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con schiarite e temperature che toccheranno i 24,3°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 15,5°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, ma si evolverà rapidamente verso una copertura nuvolosa più consistente. La temperatura si manterrà attorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 20,3°C alle 9:00. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-nord-est, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che toccheranno i 24,3°C. La brezza si intensificherà, raggiungendo velocità fino a 14,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi intorno al 44%.

La sera vedrà un ritorno delle nubi, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità che si attesterà attorno al 79%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 12,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si prevede che le temperature rimarranno gradevoli, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile aumento della nuvolosità nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +14.3° prob. 4 % 4.4 ENE max 4.7 Grecale 85 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 3.2 NNO max 3.2 Maestrale 78 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 6.3 NO max 7.4 Maestrale 77 % 1020 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 5.3 ONO max 6.4 Maestrale 61 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 0.8 NO max 7.2 Maestrale 48 % 1020 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 10.1 ESE max 14.3 Scirocco 47 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 11.8 ESE max 22.4 Scirocco 70 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 13 % 8.9 E max 12.3 Levante 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:18

