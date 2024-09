Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Lodi si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che varierà tra +13,3°C e +19,1°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore notturne e mantenendosi alta anche durante il giorno. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da est, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +13°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 75% e il 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con il cielo ancora coperto e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +15°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma si assisterà a una leggera diminuzione della nuvolosità verso le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento parziale, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di +19,1°C intorno alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai +18°C nel tardo pomeriggio. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante la presenza delle nuvole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno nuovamente fino a raggiungere i +14°C. L’umidità aumenterà, mantenendosi sopra il 70%, e i venti continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, per il momento, gli abitanti di Lodi dovranno prepararsi a una giornata prevalentemente grigia e fresca.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 4 % 9 E max 21 Levante 76 % 1024 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 2 % 6.6 E max 15.8 Levante 75 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 1 % 5.5 ESE max 8.9 Scirocco 77 % 1024 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 5 SSE max 5.7 Scirocco 66 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 1.2 SE max 2.1 Scirocco 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 1.4 OSO max 2.4 Libeccio 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 1.7 E max 2.4 Levante 69 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 5.7 E max 6 Levante 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:58

