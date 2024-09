Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Lucca si prevedono condizioni meteo variabili, con piogge intermittenti durante la mattina e il pomeriggio, seguite da una graduale diminuzione delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +19,1°C e i +24°C. Il vento soffierà principalmente da Sud e Sud Ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +19,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud.

Nella mattina, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo, con intensità variabile e una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le temperature oscilleranno tra i +20,8°C e i +23,6°C, con venti provenienti da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a diminuire, con una copertura nuvolosa che si diraderà. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24°C, con venti che continueranno a soffiare da Sud Ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi e a un graduale calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +18,2°C. Il vento proveniente da Nord Est contribuirà a una sensazione di frescura.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Lucca si prospetta una giornata con piogge intermittenti, seguite da una graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti che varieranno di intensità ma che non dovrebbero arrecare particolari disagi. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali variazioni dell’andamento meteorologico nei prossimi giorni a Lucca.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.8° perc. +20.4° 0.85 mm 5.4 SSO max 8.5 Libeccio 98 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +19.7° perc. +20.2° 0.46 mm 8.4 O max 18.7 Ponente 95 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.82 mm 17.9 OSO max 34.7 Libeccio 87 % 1004 hPa 10 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.17 mm 22.3 SO max 31.3 Libeccio 68 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +24° perc. +24.3° 0.2 mm 11.7 SSO max 19.2 Libeccio 70 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +23.5° perc. +23.9° 0.18 mm 5.4 SO max 9 Libeccio 75 % 1004 hPa 19 poche nuvole +19.7° perc. +20° Assenti 3.5 N max 3.9 Tramontana 90 % 1006 hPa 22 poche nuvole +18.4° perc. +18.7° Assenti 5.8 NE max 5.9 Grecale 93 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:34

