Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Lucca di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 25,3°C durante le ore centrali della giornata. I venti saranno generalmente leggeri, provenienti da est-nord-est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno fino a metà mattinata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,8°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 49%, mentre i venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, con un leggero calo rispetto al picco della mattina. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 64%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la giornata comunque piacevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno a 17,1°C e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%. I venti rimarranno leggeri, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 6.7 NE max 8.2 Grecale 82 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 7.2 NE max 8.1 Grecale 85 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 5.7 ENE max 8.8 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo sereno +23.8° perc. +23.6° Assenti 5.5 ESE max 8.1 Scirocco 52 % 1020 hPa 13 nubi sparse +25.2° perc. +25° Assenti 3.5 SE max 6.8 Scirocco 48 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +23.1° Assenti 1.1 SO max 4.1 Libeccio 64 % 1019 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.9 ENE max 5.7 Grecale 78 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° Assenti 6.2 NE max 6.2 Grecale 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:12

