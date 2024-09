Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il maltempo continuerà a farsi sentire, con piogge moderate. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia, stimata intorno al 35%. I venti saranno deboli, provenienti da Sud Est, con una velocità di circa 3,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il maltempo si intensificherà, portando piogge leggere e moderate. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 22,1°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 90%, con una probabilità di pioggia che varierà dal 20% al 34%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 29,8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, e la temperatura massima potrà arrivare fino a 23,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 16%, e non si prevederanno precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 16,6°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 40%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 90%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di maltempo, si assisterà a un progressivo ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani si prevede un clima più secco e temperature in aumento, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +19.4° prob. 20 % 3.1 ESE max 8.4 Scirocco 92 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.2 mm 3 S max 8.6 Ostro 93 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.53 mm 3.8 S max 11.9 Ostro 91 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +22.6° perc. +23° 1.19 mm 15.6 SO max 31 Libeccio 81 % 1010 hPa 13 poche nuvole +23.5° perc. +23.6° prob. 34 % 10.9 OSO max 24 Libeccio 64 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 20 % 7.1 OSO max 12.5 Libeccio 68 % 1010 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 4 % 5.3 ONO max 5.7 Maestrale 89 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 4 % 7.2 O max 11.7 Ponente 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:01

