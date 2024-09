Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +12,0°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 62%. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un mattino sereno e soleggiato, con temperature che raggiungeranno i 23,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest-sudovest, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 11 km/h. L’umidità, sebbene in aumento, non supererà il 72% nel tardo pomeriggio, rendendo l’aria ancora piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 83%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima tranquillo e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima autunnale particolarmente gradevole. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di questo periodo favorevole, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 5.1 NE max 5.5 Grecale 58 % 1016 hPa 4 nubi sparse +12° perc. +10.9° Assenti 7 NE max 6.8 Grecale 62 % 1015 hPa 7 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 3.1 ENE max 5.7 Grecale 55 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° Assenti 5.9 OSO max 11.6 Libeccio 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 10.8 OSO max 13.7 Libeccio 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 8 OSO max 13.1 Libeccio 59 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 5 NNO max 5.6 Maestrale 81 % 1014 hPa 22 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 5.2 NE max 5 Grecale 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:23

