Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lucera di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo l’innalzamento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo sereno, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Lucera prevede nubi sparse con una temperatura di circa 17,2°C e una copertura nuvolosa del 50%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 17°C.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 06:00, la temperatura salirà a 17,5°C con una copertura nuvolosa del 50%. Alle 09:00, si raggiungerà una temperatura di 21,9°C e il cielo sarà quasi sereno, con solo l’11% di copertura nuvolosa. Questo trend continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 24,8°C.

Nel pomeriggio, il meteo prevede un aumento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25,3°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 54% e il 68%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che raggiungeranno i 13,1 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo l’8% di nuvole. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su livelli confortevoli e una variabilità della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi, il clima continuerà a essere stabile, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 6.8 ONO max 8.5 Maestrale 83 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 6 O max 6.4 Ponente 85 % 1019 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 3.6 NNO max 4 Maestrale 74 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 4.3 NE max 3.4 Grecale 53 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25.3° perc. +25° prob. 1 % 8.3 NE max 8 Grecale 42 % 1017 hPa 16 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 1 % 15.3 ENE max 15.1 Grecale 52 % 1016 hPa 19 poche nuvole +19.8° perc. +19.7° Assenti 5.9 E max 10.4 Levante 72 % 1017 hPa 22 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 2.8 SE max 3.5 Scirocco 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.