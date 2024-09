Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 27,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con punte fino a 28,2 km/h, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali. L’umidità si attesterà attorno al 36%, garantendo un clima piuttosto secco.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%, e il vento soffierà da Sud-Ovest a una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che saliranno rapidamente fino a 24,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 25%, e il vento aumenterà in intensità, raggiungendo i 20 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 48%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che arriverà a 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 29 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 39%.

Nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a un aspetto sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e il vento si calmerà, mantenendosi sui 11 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, creando un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente secco. Si prevede che il fine settimana porterà un ulteriore aumento delle temperature, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 7.1 SSO max 8.6 Libeccio 79 % 1016 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 8 SSO max 9.8 Libeccio 83 % 1016 hPa 7 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 13.1 SSO max 30.5 Libeccio 66 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 23 SO max 30 Libeccio 41 % 1015 hPa 13 cielo coperto +27.7° perc. +27.1° Assenti 28.2 SO max 31.5 Libeccio 35 % 1014 hPa 16 nubi sparse +25.2° perc. +24.9° Assenti 24.9 SO max 36.7 Libeccio 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 17.4 SO max 40 Libeccio 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 9.8 SSO max 27.4 Libeccio 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.