Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lucera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima gradevole, con cieli sereni che favoriranno un buon riscaldamento. Tuttavia, nel corso della notte e della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9 km/h, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto elevata, intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 28 km/h, sempre da ovest-sudovest. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 33%. Le previsioni del tempo indicano una giornata senza precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C, con un clima piacevole e ventilato. La brezza tesa contribuirà a mantenere un comfort termico ottimale, mentre l’umidità continuerà a scendere. La pressione atmosferica subirà un lieve aumento, attestandosi sui 1013 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il cielo sereno. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h. L’umidità risalirà, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano una giornata di Martedì 24 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 9 S max 23 Ostro 76 % 1011 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° prob. 1 % 11.4 SSO max 26.4 Libeccio 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 16.3 SO max 34.1 Libeccio 65 % 1012 hPa 10 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 23.7 OSO max 30.1 Libeccio 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +27° perc. +26.6° prob. 3 % 26.7 OSO max 27.6 Libeccio 33 % 1012 hPa 16 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° prob. 3 % 23.8 OSO max 32 Libeccio 45 % 1013 hPa 19 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° prob. 4 % 19.4 OSO max 37.7 Libeccio 63 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 14.3 OSO max 30.8 Libeccio 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.