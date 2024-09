Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, si registreranno temperature miti e una leggera brezza, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di cielo coperto, mentre la sera porterà un graduale miglioramento, con schiarite e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Lucera avrà poche nuvole e una temperatura di circa 20,3°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 16%, e l’umidità sarà al 76%. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19,3°C alle 03:00. La velocità del vento varierà tra i 9,3 km/h e i 10,5 km/h, mantenendo una brezza vivace.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 69% alle 10:00. Le temperature percepite si manterranno stabili attorno ai 25°C, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55-58%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,6°C, ma con una sensazione di freschezza dovuta al vento che soffierà a 34,6 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, portandosi al 42%.

La sera vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite che si alterneranno a nuvole sparse. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i 17°C entro le 20:00. Il vento si attenuerà, mantenendo una brezza vivace, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, specialmente nel pomeriggio di Sabato, quando il cielo potrebbe risultare più nuvoloso. La settimana successiva si preannuncia più serena, con temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 9 SO max 22.1 Libeccio 78 % 1010 hPa 4 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° Assenti 10.5 SSO max 20 Libeccio 80 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 14.4 SO max 32.9 Libeccio 62 % 1010 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 5 % 26 SO max 38.5 Libeccio 55 % 1010 hPa 13 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 8 % 34.6 SO max 47.7 Libeccio 42 % 1010 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +21.8° prob. 15 % 26.7 SO max 36.3 Libeccio 41 % 1012 hPa 19 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 18.1 OSO max 33.8 Libeccio 53 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.5° prob. 3 % 15.3 OSO max 26.5 Libeccio 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:40

