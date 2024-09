Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. I dati meteo suggeriscono un inizio di giornata fresco, ma con un rapido aumento delle temperature durante le ore centrali, rendendo il clima particolarmente piacevole. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 67%. La velocità del vento varierà tra gli 8,4 km/h e i 11,5 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, con valori che non supereranno il 10%. La ventilazione si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 30,9 km/h e raffiche fino a 36,1 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli, oscillando tra i 28,1°C e i 29,6°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 5%. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 42,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%, garantendo un clima secco e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,7°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. La ventilazione si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con velocità che varieranno tra i 5,8 km/h e i 11,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. La ventilazione potrebbe continuare a mantenere un clima fresco, rendendo le giornate particolarmente piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni meteo favorevoli, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 11.7 SSO max 35.1 Libeccio 67 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 9 SSO max 29.3 Libeccio 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° Assenti 13.5 SSO max 32.5 Libeccio 64 % 1012 hPa 10 poche nuvole +28.2° perc. +27.9° Assenti 20.1 SO max 28.8 Libeccio 42 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +28.9° Assenti 31.8 SO max 37.9 Libeccio 37 % 1010 hPa 16 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 26.5 SO max 45.3 Libeccio 45 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 16.5 SO max 38.5 Libeccio 58 % 1011 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 6.4 SSO max 23.4 Libeccio 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:42

