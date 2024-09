Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 29 Settembre a Lugo si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. La temperatura si manterrà su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 19,6°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che varierà tra i 9,1 km/h e i 15 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali. L’umidità si attesterà attorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà del 64%, e i venti si presenteranno con una velocità di 16,3 km/h da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo l’87%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a un aumento della temperatura fino a 19,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 13%, e i venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 11,1 km/h. L’umidità scenderà, raggiungendo il 54%, creando condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno al 66%. La temperatura massima si stabilirà a 19,6°C alle 13:00, mentre i venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est a una velocità di circa 14,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 27%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 9,4 km/h e i 10,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e variabile, con temperature che si manterranno stabili e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza cambiamenti drastici nelle condizioni meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.5° prob. 87 % 16.3 NE max 35.2 Grecale 77 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 33 % 13.2 E max 30.3 Levante 66 % 1021 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.6° prob. 25 % 9.1 NNO max 15.7 Maestrale 84 % 1023 hPa 9 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 8.7 ENE max 14 Grecale 62 % 1024 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 13.8 ESE max 12.7 Scirocco 47 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° prob. 9 % 15.9 ESE max 14.6 Scirocco 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.2° prob. 6 % 10.8 SSE max 18.9 Scirocco 66 % 1024 hPa 21 poche nuvole +13.8° perc. +13° Assenti 8.9 SSE max 10.2 Scirocco 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:51

