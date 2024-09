Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Lugo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno su valori moderati. I venti, prevalentemente provenienti da est-nord-est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata che si attenuerà nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità elevata, che raggiungerà l’85%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, aumentando gradualmente fino a 19,8 km/h verso le prime luci dell’alba.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 18,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà fitta, e le precipitazioni, seppur leggere, si faranno sentire con una probabilità di pioviggine. I venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 30,9 km/h, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 76%. I venti, sempre da est-nord-est, si presenteranno con intensità di 20,5 km/h, contribuendo a un clima fresco e ventoso.

Con l’arrivo della sera, la situazione non cambierà significativamente. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 22,5 km/h. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo indicano una giornata di meteo instabile e umido, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.8° perc. +15.7° 1.46 mm 7.5 ESE max 14 Scirocco 85 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.3 mm 18.5 ENE max 30 Grecale 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.42 mm 23.6 ENE max 37.3 Grecale 69 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +16.7° 0.41 mm 30.1 ENE max 38.8 Grecale 63 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +18.2° perc. +17.7° 0.19 mm 28.2 ENE max 35.1 Grecale 59 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.9° perc. +17.4° 0.54 mm 20.5 ENE max 29.3 Grecale 65 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.96 mm 18.7 ENE max 32.6 Grecale 76 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.17 mm 22.5 ENE max 40.5 Grecale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:14

