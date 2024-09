Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nel pomeriggio, mentre le condizioni di vento si presenteranno piuttosto fresche e sostenute.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La presenza di nubi sparse e una probabilità di pioggia leggera alzeranno l’umidità, che si manterrà attorno all’83%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h da Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il clima si stabilizzerà, portando temperature che saliranno fino a 22,8°C entro le ore centrali della giornata. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,6 km/h, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,2°C. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, raggiungendo punte di 49,9 km/h, il che potrebbe rendere la sensazione di freddo più marcata. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 54%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19,1°C. Il cielo rimarrà coperto, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo il clima fresco. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lugo indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della copertura nuvolosa e una sensazione di freschezza dovuta al vento. Si consiglia di prepararsi a un clima variabile, soprattutto nel pomeriggio, e di tenere in considerazione le condizioni di vento per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Lugo

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 69 % 10.7 SO max 16.8 Libeccio 83 % 1009 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.8° prob. 46 % 11.6 O max 22.1 Ponente 92 % 1009 hPa 6 poche nuvole +17.1° perc. +17.1° prob. 29 % 9.3 O max 18.8 Ponente 88 % 1010 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 7 % 11.8 OSO max 22.1 Libeccio 65 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23° prob. 3 % 24.6 SO max 35.7 Libeccio 52 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° Assenti 30.9 SO max 47.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° prob. 4 % 24.3 SO max 48.1 Libeccio 54 % 1012 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 11 % 20.1 SSO max 40.8 Libeccio 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:00

