Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Lugo di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, ma non si prevedono precipitazioni significative. Infine, la sera porterà nuovamente un cielo nuvoloso, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +13,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai +12,6°C. La velocità del vento sarà di circa 7,1 km/h proveniente da sud, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenere poche nuvole, con temperature che saliranno fino a +19°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 69% di nuvole intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 10 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà cielo coperto con una temperatura massima di +20,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97% intorno alle 13:00, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica. Le raffiche di vento si faranno sentire, con una velocità che potrà arrivare fino a 13,5 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 47%.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai +14,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 72%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una copertura nuvolosa variabile. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno comunque attendere qualche giorno prima di poter godere di condizioni meteo più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° Assenti 7.1 S max 7.5 Ostro 65 % 1024 hPa 3 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 5 SSE max 5.9 Scirocco 69 % 1023 hPa 6 poche nuvole +13.3° perc. +12.5° Assenti 5.3 S max 5.8 Ostro 71 % 1023 hPa 9 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 10.7 SE max 13.5 Scirocco 54 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 9.4 ESE max 7.4 Scirocco 47 % 1021 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +18.9° Assenti 13.5 ESE max 10.8 Scirocco 50 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 10.2 SE max 16.8 Scirocco 67 % 1021 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 7.9 SSE max 10.6 Scirocco 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:49

