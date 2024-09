Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lumezzane indicano un inizio settimana caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Nella notte si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,5°C e +17°C. Durante il pomeriggio, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più intense. La sera porterà con sé forti piogge, accompagnate da un aumento dell’umidità e da venti moderati.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Lumezzane sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà attorno ai +14,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,26mm di pioggia. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione meteo cambierà leggermente, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a +13,8°C alle 02:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra +15,3°C e +17,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99% intorno alle 12:00, e non si prevederanno precipitazioni significative, sebbene la probabilità di pioggia aumenterà fino al 31%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 16:00. Le temperature scenderanno a +15,9°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con accumuli di 0,2mm alle 16:00 e 0,49mm alle 17:00. La probabilità di pioggia salirà fino al 43%.

La sera porterà forti piogge, con accumuli significativi che raggiungeranno i 7,73mm entro le 23:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +13,6°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 97%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 14,1km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo. Gli abitanti di Lumezzane dovranno quindi prepararsi a condizioni meteorologiche variabili e a un aumento dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.26 mm 5.9 NNE max 6.4 Grecale 85 % 1016 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 4.6 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1015 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 4.8 NNE max 4.5 Grecale 85 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 5.3 SSE max 5.8 Scirocco 71 % 1015 hPa 12 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 31 % 4.7 SE max 6.4 Scirocco 74 % 1013 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 43 % 7.1 E max 10.9 Levante 80 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 1.18 mm 6.7 ENE max 11.8 Grecale 91 % 1011 hPa 21 forte pioggia +14.2° perc. +14.3° 5.37 mm 4.9 NO max 6.8 Maestrale 98 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.