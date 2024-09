Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Lumezzane ci attendono condizioni meteo variegate, con un mix di sole, nuvole e piogge sparse lungo l’arco della giornata.

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno, ma già dalle prime ore del mattino si potranno notare alcune nubi sparse che tenderanno ad aumentare verso le ore centrali della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C con una leggera brezza proveniente da Nord.

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una probabilità di piogge leggere intorno al 37-52%. Le temperature massime saranno di circa +22°C con venti provenienti da Sud Ovest.

Sera:

La situazione meteorologica tenderà a peggiorare nel corso della serata, con un aumento della copertura nuvolosa e la probabilità di piogge leggere che si attesterà intorno al 45-58%. Le temperature si manterranno intorno ai +15-17°C con venti provenienti da Nord – Nord Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lumezzane, possiamo aspettarci un’alternanza di giornate con cielo sereno e nubi sparse, con possibili piogge leggere nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e munirsi di un ombrello per eventuali precipitazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.1° perc. +13.9° prob. 70 % 8.4 N max 8.2 Tramontana 90 % 1010 hPa 3 poche nuvole +13.3° perc. +13° prob. 2 % 9 NNE max 8.7 Grecale 86 % 1010 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° prob. 7 % 8.5 N max 8.7 Tramontana 82 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 4 SO max 3.9 Libeccio 55 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 7.8 SO max 6.3 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° prob. 22 % 6.6 SO max 5.6 Libeccio 64 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.17 mm 2.3 N max 2.4 Tramontana 88 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.6 mm 7.5 NNE max 6.5 Grecale 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:34

