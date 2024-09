Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lumezzane si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno attorno ai 13-17°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno influenzate da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 5,5 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1.67 mm, creando un ambiente umido con un’umidità relativa del 98%.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con piogge che si trasformeranno in pioviggine. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,5°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest a una velocità di circa 6,7 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,37 mm.

Il pomeriggio si presenterà simile alla mattina, con piogge leggere che persisteranno fino alle 17:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16,9°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diminuire leggermente, scendendo al 70%. Anche in questo intervallo, le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno tra 0,11 mm e 0,36 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 12,1°C e la copertura nuvolosa si ridurrà al 29%. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est, mantenendo una velocità di circa 6,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane indicano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature fresche e un’alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +13.8° perc. +13.8° 1.67 mm 5.5 NO max 10 Maestrale 98 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.62 mm 3.4 NNO max 6.2 Maestrale 94 % 1009 hPa 6 cielo coperto +13.3° perc. +13° prob. 86 % 1.8 N max 5.2 Tramontana 92 % 1009 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 21 % 4.3 SO max 4.9 Libeccio 84 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.28 mm 6 SO max 6.3 Libeccio 80 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.25 mm 4.1 SO max 4.7 Libeccio 78 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +13.6° perc. +13.4° 0.36 mm 4.4 N max 4.1 Tramontana 89 % 1011 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° prob. 16 % 6.7 NNE max 5.8 Grecale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:07

