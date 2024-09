Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Macerata di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma con un calo previsto nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura di circa 19,6°C e un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Con il passare delle ore, le condizioni si deterioreranno, portando a un cielo coperto e a piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 18,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 6,2 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano la persistenza di piogge leggere fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,6°C intorno alle 9:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 21,9°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un massimo del 100% di nuvolosità. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 25 km/h e raffiche fino a 34,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo passerà da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 18,7°C alle 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 20,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. L’umidità scenderà al 62% e il vento si calmerà, con velocità che varieranno tra 11,6 km/h e 14,6 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole che non influenzeranno il clima.

In conclusione, le previsioni meteo per Macerata di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con temperature che tenderanno a mantenersi su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.2 SO max 11.6 Libeccio 70 % 1009 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 5 % 2.2 SE max 4.6 Scirocco 76 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.66 mm 4.9 OSO max 5.8 Libeccio 82 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +23.6° perc. +23.4° 0.19 mm 12.2 ONO max 17.5 Maestrale 51 % 1009 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° prob. 53 % 25.6 ONO max 34.6 Maestrale 50 % 1009 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° prob. 3 % 24.4 ONO max 35.5 Maestrale 55 % 1010 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 15.6 ONO max 29.8 Maestrale 61 % 1013 hPa 21 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 11.6 ONO max 25.2 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:47

