Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Maddaloni si presenteranno variabili, con un predominio di nuvolosità e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà nuovamente, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo più sereno e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Maddaloni registrerà un cielo coperto con una temperatura di +20,2°C e un’umidità del 66%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, nonostante le temperature rimangano relativamente elevate. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +19,6°C alle 02:00, mantenendo un’alta copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 06:00, la temperatura salirà a +19,6°C, con un’umidità che scenderà al 68%. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno i +27°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25-27°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori di umidità che varieranno tra il 40% e il 56%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con intensità che raggiungerà i 12,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature che scenderanno a +21°C entro le 20:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da schiarite e un graduale miglioramento nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Maddaloni

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 6.1 NE max 8.5 Grecale 66 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.9 NE max 7.4 Grecale 71 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.6 NE max 7.1 Grecale 68 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 1 ONO max 1.7 Maestrale 48 % 1019 hPa 12 nubi sparse +27° perc. +26.9° Assenti 9.2 OSO max 7.1 Libeccio 41 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 13.5 OSO max 9.9 Libeccio 46 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 7.1 O max 7.7 Ponente 60 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.2° perc. +21.1° Assenti 3.5 NNO max 4.1 Maestrale 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:54

