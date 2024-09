Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Maddaloni prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, fino a raggiungere il massimo con cielo coperto al pomeriggio e sera.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori massimi che potranno superare i +34°C nelle ore centrali del giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, mantenendosi costante intorno ai +34-35°C.

I venti soffieranno principalmente da direzione Ovest – Sud Ovest, con intensità che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo punte di oltre 10km/h nelle ore centrali del giorno. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, con una leggera brezza che potrà essere avvertita soprattutto nelle ore pomeridiane.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-50%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1015hPa.

In base alle condizioni attese per Domenica 8 Settembre, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’assenza di precipitazioni che potrebbero portare a un’umidità elevata.

Per i prossimi giorni a Maddaloni, è previsto un mantenimento delle condizioni di cielo coperto con temperature che dovrebbero rimanere elevate, ma con una leggera diminuzione rispetto alla giornata di Domenica. I venti dovrebbero mantenersi moderati, senza variazioni significative nelle direzioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.8° perc. +25.8° Assenti 3.3 E max 3.8 Levante 55 % 1014 hPa 3 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 56 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 1 NO max 2.1 Maestrale 52 % 1015 hPa 9 nubi sparse +31.6° perc. +31.4° Assenti 7.2 SO max 8.1 Libeccio 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +34.6° perc. +34.5° Assenti 13.1 OSO max 13.1 Libeccio 32 % 1013 hPa 15 cielo coperto +32.6° perc. +32.5° Assenti 13.6 OSO max 13.2 Libeccio 36 % 1012 hPa 18 cielo coperto +29.5° perc. +29.8° Assenti 5.2 O max 5.9 Ponente 46 % 1012 hPa 21 cielo coperto +28.6° perc. +29° Assenti 3.2 OSO max 4.7 Libeccio 49 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.