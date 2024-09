Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, verso la sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Analizzando i dati, si evidenzia un clima mite e gradevole, ideale per attività all’aperto, ma è consigliabile prepararsi per eventuali precipitazioni nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 53%, garantendo un comfort notturno. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 29,6°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima e una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con condizioni di cielo sereno e una leggera intensificazione del vento. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 15 km/h, mantenendo un clima piacevole. L’umidità, pur aumentando, rimarrà sotto il 40%, rendendo l’aria ancora più gradevole. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, si inizieranno a notare i primi segnali di cambiamento, con l’arrivo di nuvole che preannunciano le piogge.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 22°C, e si registreranno deboli precipitazioni, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 72%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate dopo le piogge di Mercoledì sera. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile, quindi, approfittare della giornata di Mercoledì per attività all’aperto, ma tenere a mente l’arrivo delle piogge nel tardo pomeriggio e in sera.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 6.5 NE max 8.9 Grecale 53 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 6.2 NE max 7.9 Grecale 58 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 6.4 NE max 9.3 Grecale 56 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +26.6° Assenti 4.6 NE max 4.9 Grecale 35 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +28.2° Assenti 10 OSO max 7.5 Libeccio 27 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.1° perc. +27.5° Assenti 14.2 OSO max 12 Libeccio 36 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° prob. 2 % 8.1 O max 9.9 Ponente 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23° prob. 9 % 4.6 O max 7.2 Ponente 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

