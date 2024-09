Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà comunque sotto il 60%. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 20,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Nel dettaglio, la mattina di Venerdì inizierà con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C, per poi salire progressivamente fino a raggiungere i 27,6°C nel primo pomeriggio. Le condizioni di cielo sereno domineranno gran parte della giornata, favorendo un piacevole riscaldamento. La velocità del vento si manterrà tra i 2,8 km/h e i 15,1 km/h, garantendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 27,6°C, con un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. La umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 50% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, con possibilità di qualche nube in più, ma senza particolari eventi meteorologici in vista. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità climatica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.2° perc. +21.6° Assenti 4.2 SSO max 9 Libeccio 81 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° Assenti 3.4 S max 8.1 Ostro 86 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.2° perc. +21.5° Assenti 2.9 SSE max 7.1 Scirocco 82 % 1014 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° Assenti 8.1 SO max 12.8 Libeccio 64 % 1015 hPa 12 nubi sparse +27.6° perc. +28.1° Assenti 14.5 SO max 18.8 Libeccio 51 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 13.4 SO max 17 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° Assenti 6.6 SO max 10.4 Libeccio 73 % 1014 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +23° Assenti 3.3 SSO max 7.7 Libeccio 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.