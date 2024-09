Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Maddaloni si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 10% per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,9°C della notte e i 24,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 3 km/h e i 11,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e nord-orientali. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un comfort climatico ottimale.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 15,9°C a mezzanotte fino a raggiungere circa 15°C alle 4 del mattino. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

La mattina si presenterà con temperature in aumento, che toccheranno i 19,1°C intorno alle 8:00 e raggiungeranno i 24,4°C a mezzogiorno. Il cielo sereno garantirà un’ottima visibilità e le condizioni ideali per attività all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con picchi di 24,6°C alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 28-32%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 18,6°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con temperature piacevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede che il bel tempo continui, con temperature simili e condizioni di stabilità atmosferica. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per approfittare delle attività all’aperto e godere di un clima autunnale favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 10.7 NE max 17.5 Grecale 60 % 1023 hPa 3 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 8.6 NE max 14 Grecale 64 % 1021 hPa 6 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 8.1 NE max 12.2 Grecale 62 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 7.7 NE max 8.5 Grecale 40 % 1021 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +23.6° Assenti 3.9 NO max 5.5 Maestrale 28 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.6° perc. +22.8° Assenti 11.9 O max 9.1 Ponente 32 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 7.1 ONO max 9.1 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.1 NNE max 5.4 Grecale 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:41

