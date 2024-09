Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 1 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. Con il passare delle ore, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa elevata e una temperatura percepita che si aggirerà attorno ai 15°C durante il giorno.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 13,5°C a un massimo di 17,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2 km/h e 6,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 61-72%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. La copertura nuvolosa rimarrà costante e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 62-70%.

La sera porterà con sé temperature che si aggireranno intorno ai 15°C, con un cielo ancora coperto. Le condizioni di vento rimarranno stabili, e l’umidità continuerà a essere elevata, creando un clima piuttosto umido. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1012-1014 hPa, segno di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le condizioni di umidità alta e la leggera brezza contribuiranno a un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 5.5 ENE max 9.3 Grecale 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 5.4 NE max 7.8 Grecale 79 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 3.9 NE max 6.4 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 2 % 2 ESE max 4 Scirocco 65 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° prob. 2 % 4 ESE max 4.7 Scirocco 61 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 2 % 6.3 ESE max 7.1 Scirocco 64 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° prob. 5 % 6 E max 10 Levante 71 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 5 % 4.1 ENE max 8.8 Grecale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:59

