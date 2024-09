Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola sparsa durante il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +18,1°C e +23,3°C. La presenza di una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +18,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale del 6%. La brezza leggera, con velocità di circa 5,3 km/h, garantirà un clima fresco e piacevole. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, ma non influenzerà negativamente il comfort.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +21,4°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 61%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +22,6°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’8%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità di circa 6 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si presenterà quasi completamente sgombro da nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +19,1°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’83%, ma le condizioni generali rimarranno piacevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che renderà le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.4° perc. +18.6° prob. 14 % 5.3 NO max 7.2 Maestrale 86 % 1019 hPa 4 poche nuvole +18.3° perc. +18.4° Assenti 5.8 NO max 8 Maestrale 85 % 1020 hPa 7 poche nuvole +20.4° perc. +20.5° prob. 7 % 5.4 NO max 7.2 Maestrale 75 % 1020 hPa 10 poche nuvole +23° perc. +23° Assenti 1.8 NO max 4.4 Maestrale 62 % 1020 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 4 % 6.2 NE max 6.9 Grecale 63 % 1020 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° Assenti 5.5 NE max 7.9 Grecale 70 % 1020 hPa 19 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° Assenti 2.1 NNE max 5.1 Grecale 79 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 6.6 O max 7.8 Ponente 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:50

