Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a Mantova si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi e schiarite. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e qualche momento di cielo sereno contribuirà a rendere la giornata piacevole, anche se la copertura nuvolosa aumenterà nel corso della sera.

Durante la notte, le condizioni saranno inizialmente di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 69%, e il vento soffierà da est-nord-est a una velocità di circa 8,4 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il clima si farà più mite, con temperature che saliranno fino a 21°C entro le 09:00. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9%. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno i 24°C e un cielo prevalentemente sereno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8%, e il vento continuerà a soffiare leggero, creando un’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 42%, favorendo il comfort.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche cambieranno leggermente. La temperatura scenderà a 17°C e la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’81%. Il vento rimarrà debole, ma le nuvole potrebbero portare a un cielo coperto, specialmente nella parte finale della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova indicano un Sabato caratterizzato da temperature miti e condizioni meteorologiche variabili. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, quindi sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 8.4 ENE max 10.3 Grecale 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 3.3 ENE max 3.7 Grecale 80 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 80 % 1022 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 4.9 ESE max 10.1 Scirocco 56 % 1022 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.1° Assenti 10.4 ESE max 14.4 Scirocco 43 % 1021 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° Assenti 9.7 ESE max 12.8 Scirocco 45 % 1020 hPa 18 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 6.5 ESE max 6.8 Scirocco 62 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.5° Assenti 6.2 E max 6.4 Levante 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:11

