Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C e la brezza leggera accompagnerà le prime ore del giorno.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,2°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. La situazione meteo si stabilizzerà con l’arrivo dell’alba, quando il cielo si schiarirà e le temperature inizieranno a salire.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno i 20°C entro le 08:00. La brezza leggera, con velocità di circa 4,3 km/h, renderà l’aria piacevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano un proseguimento del bel tempo, con temperature che toccheranno i 23°C intorno alle 13:00. Il cielo rimarrà per lo più sereno con qualche nube sparsa. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14 km/h, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 16°C. Il cielo continuerà a mantenere una copertura di nubi sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 23°C, rendendo l’inizio dell’autunno particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 5 % 8 N max 9.5 Tramontana 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 2 % 9 NO max 12.8 Maestrale 69 % 1018 hPa 6 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 7.9 NO max 12.2 Maestrale 74 % 1019 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 2.8 SO max 5.4 Libeccio 57 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 12.1 ESE max 12.5 Scirocco 56 % 1020 hPa 15 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° prob. 7 % 13.7 E max 22.4 Levante 52 % 1019 hPa 18 poche nuvole +17.8° perc. +17.5° prob. 5 % 10.4 E max 12.1 Levante 71 % 1021 hPa 21 poche nuvole +16.7° perc. +16.2° Assenti 8.6 NE max 13.2 Grecale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:12

