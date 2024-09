Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mantova di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,8°C e i 21,1°C, mentre i venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che scenderà fino a 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con una velocità di circa 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 40%. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 19,6°C entro le 11:00. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 3,7 km/h e 7,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse aumenteranno, raggiungendo una copertura del 75%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,7°C e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 12%. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 56%.

La sera porterà cieli coperti, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature scenderanno a 15,4°C, con venti leggeri provenienti da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la serata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli che potrebbero alternarsi tra sereno e parzialmente nuvoloso. Gli amanti del clima mite troveranno queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 9.8 ENE max 15.4 Grecale 72 % 1014 hPa 3 poche nuvole +12° perc. +11.2° Assenti 7.5 NE max 9.2 Grecale 71 % 1014 hPa 6 poche nuvole +12.6° perc. +11.7° Assenti 0.6 ENE max 5 Grecale 68 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.5° perc. +16.7° Assenti 7.7 E max 11.8 Levante 52 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.5° perc. +20° prob. 6 % 6.3 E max 7.6 Levante 53 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° prob. 12 % 10 SE max 8.5 Scirocco 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 3 % 8.5 SSE max 10 Scirocco 75 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 5.3 ESE max 5.6 Scirocco 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.