Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,9°C nel pomeriggio. Tuttavia, l’arrivo di precipitazioni potrebbe influenzare le attività all’aperto, rendendo necessaria una certa cautela.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di 16% di nuvole. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un’atmosfera piacevole, con umidità attorno all’79%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,5°C entro le 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 6,4 km/h, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 66% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,9°C alle 14:00, mentre le prime piogge si faranno sentire a partire dalle 16:00, con pioggia leggera che porterà a un accumulo di circa 0,15 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h alle 17:00, e l’umidità salirà fino all’87%.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,38 mm. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18,3°C alle 21:00. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 31,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al sereno previsto per Giovedì e Venerdì. Tuttavia, per Mercoledì, è consigliabile prepararsi a condizioni di pioggia e a un abbassamento delle temperature nel corso della giornata. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° prob. 25 % 8.9 ENE max 9.4 Grecale 79 % 1010 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.9° Assenti 7.6 E max 7.7 Levante 84 % 1009 hPa 6 poche nuvole +17.9° perc. +18° Assenti 6.4 E max 9.2 Levante 84 % 1009 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° prob. 9 % 7.6 E max 9.9 Levante 66 % 1009 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° prob. 13 % 8.5 ESE max 9.2 Scirocco 57 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° prob. 23 % 6.1 E max 7.3 Levante 55 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.2 mm 13.2 E max 27.4 Levante 81 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.24 mm 7.2 ENE max 16 Grecale 91 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:30

