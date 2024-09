Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mantova indicano un Sabato 14 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C e una leggera diminuzione fino a 10,4°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 35,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 62%.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 18,1°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità media di circa 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, rendendo l’aria piuttosto fresca e umida.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C alle 15:00, mentre la velocità del vento diminuirà, passando a circa 3,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 48% e il 58%, rendendo il clima complessivamente gradevole, seppur fresco.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,7°C. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%, contribuendo a un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mantova indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni, ma per ora il clima rimarrà stabile, con una predominanza di nuvole e temperature miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Mantova

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +10.7° Assenti 16.5 ONO max 28.2 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 cielo coperto +10.9° perc. +9.7° Assenti 17.6 O max 31.4 Ponente 62 % 1012 hPa 6 cielo coperto +11° perc. +9.8° Assenti 19.7 O max 34.3 Ponente 65 % 1012 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +14.9° Assenti 22.8 ONO max 28.9 Maestrale 55 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +17.3° Assenti 15.9 NO max 24 Maestrale 51 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18° Assenti 3.6 NNO max 7.1 Maestrale 48 % 1014 hPa 18 nubi sparse +14.1° perc. +13.3° Assenti 3.2 NNE max 3.9 Grecale 64 % 1015 hPa 21 cielo coperto +12.7° perc. +11.7° Assenti 6.8 E max 7.3 Levante 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:24

