Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Marano di Napoli di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa che tenderà ad aumentare. Nel pomeriggio, le nuvole domineranno il panorama, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un parziale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 20,2°C. Con il passare delle ore, il cielo si farà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 14:00.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, toccando i 23,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra l’85% e il 100%, con venti leggeri che varieranno tra i 4,9 km/h e i 10,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo sarà prevalentemente grigio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi verso la sera, quando il cielo presenterà poche nuvole e temperature intorno ai 21°C. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che varierà tra i 4,8 km/h e i 7,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento della situazione meteorologica. Dopo una Domenica nuvolosa, si prevede un inizio di settimana con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Pertanto, gli abitanti di Marano di Napoli potranno godere di giornate più soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 4.6 NNE max 6.2 Grecale 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.4 NE max 6.4 Grecale 64 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.9 ENE max 6.7 Grecale 65 % 1018 hPa 9 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 2.4 S max 3.2 Ostro 54 % 1019 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +23.7° Assenti 9.1 SO max 8.5 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 11.8 SO max 10.3 Libeccio 56 % 1016 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 5.9 OSO max 6.5 Libeccio 61 % 1017 hPa 21 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 3.9 NNE max 4.5 Grecale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

