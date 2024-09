Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +15,9°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una temperatura massima di +24,8°C nel primo pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno moderate, oscillando tra il 28% e il 54% durante la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di +17,1°C. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai +16°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 48%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto già dalle prime ore. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo +22,5°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord e Ovest. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 30%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +24,8°C alle 13:00, per poi scendere leggermente fino a +20,9°C verso le 18:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 92%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con velocità che potranno raggiungere i 14 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +20°C, rendendo la serata fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise indicano una giornata di Domenica 15 Settembre con un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della notte e della sera. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e calde.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +16.1° Assenti 5.7 NE max 7.4 Grecale 48 % 1014 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 6.5 NNE max 7.7 Grecale 53 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +15.9° Assenti 4.2 NNE max 4.9 Grecale 51 % 1014 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +20.7° Assenti 2.6 NNO max 3.3 Maestrale 36 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +23.5° Assenti 5.8 O max 5 Ponente 28 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.1° perc. +23.3° Assenti 14 O max 11.2 Ponente 30 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +20.2° Assenti 4.5 ONO max 8.3 Maestrale 46 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 2 NNO max 7.6 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

