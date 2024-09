Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con piogge leggere che si presenteranno soprattutto nelle prime ore della notte e un miglioramento previsto nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,0°C e i 23,7°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, Marcianise sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, con una percezione leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si aggirerà attorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le nuvole sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con temperature che saliranno fino a 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 17%, mentre l’umidità scenderà al 31%, rendendo l’aria più gradevole. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendosi su intensità leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 22,6°C. Le nuvole sparse persisteranno, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà contenuta, intorno al 36%, e il vento sarà sempre moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con piogge leggere attese intorno alle 20:00. La temperatura scenderà a circa 18,9°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 93%. L’umidità si alzerà nuovamente, portandosi al 51%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno anche nelle ore successive, con un cielo prevalentemente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise indicano una giornata variabile, con piogge iniziali che lasceranno spazio a momenti di sole nella mattina e nel pomeriggio, seguiti da un ritorno delle precipitazioni in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo le giornate più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.7° perc. +16.3° 0.23 mm 3.6 N max 9.5 Tramontana 72 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.15 mm 7.5 ENE max 12.6 Grecale 70 % 1010 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° prob. 19 % 7.1 NE max 11.1 Grecale 60 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.2° prob. 3 % 6.3 NNE max 6.9 Grecale 38 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.5° perc. +22.7° Assenti 10.1 ONO max 9.5 Maestrale 31 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +21.9° Assenti 14.1 O max 12 Ponente 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +19.6° prob. 4 % 8.5 NNO max 14.6 Maestrale 43 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18° prob. 4 % 7.7 NE max 10.4 Grecale 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:09

