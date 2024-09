Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise indicano un inizio settimana con cieli coperti e temperature stabili, seguito da un miglioramento con cieli sereni e lieve aumento delle temperature. Possibili precipitazioni nelle prime ore del mattino. Ventilazione da Nord – Nord Est a Nord Ovest, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 50-60%. Si consiglia di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 2 Settembre

Notte

Durante la notte a Marcianise, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C con una leggera percezione di caldo a +27°C. Il vento soffierà a 3,5km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche di 3,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 44% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature in aumento. Si raggiungeranno i +29,1°C con una percezione di caldo di +29,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 7,1km/h, con raffiche di 8,1km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 51% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100% con temperature che si assesteranno intorno ai +31,3°C. La percezione di caldo sarà di +31,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10,3km/h, con raffiche di 11,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 42% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +27°C. La percezione di caldo sarà di +27,7°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord a 4,6km/h con raffiche di 4km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 15%, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte

Durante la notte a Marcianise, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C con una percezione di caldo a +25,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 4,1km/h, con raffiche di 5,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 58% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 96% con temperature stabili. Si raggiungeranno i +25,6°C con una percezione di caldo di +25,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 2,5km/h, con raffiche di 4,4km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 13%, e l’umidità si manterrà intorno al 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 95% con temperature che si assesteranno intorno ai +25°C. La percezione di caldo sarà di +25,1°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6km/h, con raffiche di 7,8km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 4%, e l’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo continuerà ad essere coperto al 96% con temperature che si manterranno intorno ai +25°C. La percezione di caldo sarà di +25,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 3,9km/h con raffiche di 4,5km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 2%, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte

Durante la notte a Marcianise, si prevede un cielo sereno al 2% con temperature intorno ai +25,2°C e una percezione di caldo stabile a +25,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest a 5km/h con raffiche di 5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 7% con temperature stabili. Si raggiungeranno i +24,8°C con una percezione di caldo di +24,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3,9km/h, con raffiche di 4,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno al 10% con temperature che si assesteranno intorno ai +24,5°C. La percezione di caldo sarà di +24,5°C. Il vento soffierà da Nord a 3,8km/h, con raffiche di 4,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 55% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo sarà poco nuvoloso al 17% con temperature che si manterranno intorno ai +24,2°C. La percezione di caldo sarà di +24,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 3,9km/h con raffiche di 4,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte

Durante la notte a Marcianise, si prevede un cielo con nubi sparse al 31% con temperature intorno ai +24,5°C e una percezione di caldo stabile a +24,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,8km/h con raffiche di 5,7km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 9%, e l’umidità si attesterà al 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature stabili. Si raggiungeranno i +24,3°C con una percezione di caldo di +24,4°C. Il vento soffierà da Nord a 4,6km/h, con raffiche di 5,3km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 2%, e l’umidità si manterrà intorno al 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100% con temperature che si assesteranno intorno ai +24,1°C. La percezione di caldo sarà di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a 3,2km/h, con raffiche di 3,7km/h. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità del 1%, e l’umidità si attesterà al 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +23,9°C. La percezione di caldo sarà di +23,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 4,3km/h con raffiche di 4,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

