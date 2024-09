Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Mariano Comense si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo coperto, ma nel corso delle ore successive si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,3°C all’inizio della giornata, per poi scendere leggermente. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,6°C alle ore 9:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà debole, con direzione variabile, principalmente da Sud e Sud-Est. Le condizioni di visibilità saranno buone, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 16,5°C alle ore 14:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, e non si prevedono piogge.

La sera porterà con sé temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 14,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento sarà molto debole, con direzione prevalentemente da Est. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mariano Comense indicano una giornata di cielo coperto e temperature miti, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e le condizioni di cielo potrebbero continuare a essere variabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 4.6 NNE max 7.1 Grecale 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.5 NNE max 7 Grecale 76 % 1018 hPa 6 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 4.3 NNE max 4.9 Grecale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 1 % 3.3 SSE max 3.9 Scirocco 65 % 1017 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° prob. 4 % 4.5 SSE max 4.8 Scirocco 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° prob. 10 % 5.7 SE max 5.5 Scirocco 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 17 % 2.8 ESE max 5.2 Scirocco 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 8 % 1 NE max 2.6 Grecale 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:58

