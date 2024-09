Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,9°C e +24,5°C, mentre la velocità del vento varierà da una leggera brezza a intensità moderata. L’umidità si attesterà attorno al 30-53%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai +18,2°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a +24,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 97%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da ovest. L’umidità scenderà gradualmente, stabilizzandosi attorno al 29%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 31%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per la frescura.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +20°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà al 100%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 49%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni nuvolose. Si prevede che nei giorni successivi si manterranno simili, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.3° Assenti 4.5 ENE max 7.4 Grecale 47 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +16.4° Assenti 3.9 NNE max 5.9 Grecale 51 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° Assenti 3.1 NE max 4.5 Grecale 50 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +20.9° Assenti 3.9 NO max 4.7 Maestrale 35 % 1013 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.3° Assenti 7.3 O max 6.8 Ponente 29 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24° perc. +23.2° Assenti 12.2 O max 10 Ponente 31 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +20.9° Assenti 6.4 O max 10.5 Ponente 39 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 0.5 NO max 5.3 Maestrale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

