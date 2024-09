Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole, mentre la sera si prevede un cielo sereno. La ventilazione sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte (00:00 – 05:00), Marigliano avrà un clima mite con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cielo coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 62%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,1 km/h e 9,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali.

La mattina (06:00 – 12:00) si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 24,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 34%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra 4,9 km/h e 12,9 km/h.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 21,3°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità si manterrà tra il 39% e il 44%. La ventilazione continuerà a essere presente, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, attorno al 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 9.1 OSO max 17.7 Libeccio 62 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 3 % 1 ENE max 4.5 Grecale 64 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° prob. 3 % 4.9 NNE max 6.6 Grecale 66 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° Assenti 6.2 NE max 10.3 Grecale 43 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 12.9 NE max 12.9 Grecale 34 % 1019 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.2° Assenti 10.8 ENE max 15 Grecale 42 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.1° perc. +18.3° Assenti 13.7 ENE max 17.3 Grecale 47 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 12.9 ENE max 21.1 Grecale 50 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

