Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest-Sud Ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. La brezza leggera accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno porteranno pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 50% intorno alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 59%, e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 23,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più intense. Le temperature scenderanno a un massimo di 24,5°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 70%. L’umidità aumenterà ulteriormente, portandosi al 63%. Le raffiche di vento si manterranno attorno ai 23,9 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle piogge, con condizioni di pioggia moderata che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità salirà fino a 90%. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 44,6 km/h, rendendo la situazione meteo piuttosto turbolenta.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata di Giovedì 12 Settembre caratterizzata da piogge persistenti e un clima umido. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero tornare a livelli più estivi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23° perc. +23.2° Assenti 6.4 OSO max 10.6 Libeccio 68 % 1010 hPa 3 poche nuvole +22.3° perc. +22.5° prob. 2 % 5.3 OSO max 9 Libeccio 72 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +22.9° perc. +23.1° 0.14 mm 7.2 SO max 14.3 Libeccio 71 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.21 mm 16.2 OSO max 23.3 Libeccio 62 % 1010 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 38 % 19.2 OSO max 25.5 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.7° 0.94 mm 15 OSO max 22.2 Libeccio 67 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.3° 0.56 mm 8.9 OSO max 15.5 Libeccio 73 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21.3° perc. +21.6° 1.31 mm 11.1 SSO max 22.6 Libeccio 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:11

