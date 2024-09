Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Marsala si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di cielo coperto e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa nelle ore successive. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, si osserveranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud e sud-ovest, con intensità che varierà tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 58% e il 71%. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature rimarranno stabili, attorno ai 22-23°C, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che si aggirerà intorno ai 4-5 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo punte del 64%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si manterranno sui 22-23°C, e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 73%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce un fine settimana tranquillo, ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 11.8 NNE max 13.4 Grecale 69 % 1017 hPa 4 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 13.5 NE max 15.3 Grecale 71 % 1017 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 9.1 ENE max 10.4 Grecale 67 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° Assenti 6.2 SO max 7.6 Libeccio 59 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 5.5 S max 9.6 Ostro 61 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 1 SSE max 5.8 Scirocco 66 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 7.4 E max 9 Levante 71 % 1018 hPa 22 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 11.5 SE max 17.6 Scirocco 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.