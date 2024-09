Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che varierà tra i 7,5 km/h e i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 9,1 km/h e i 15,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 59%, favorendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza di nubi sparse e poche nuvole. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23°C, con punte di 23,2°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 18,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1016 hPa.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21,5°C. La brezza vivace accompagnerà le ore serali, con velocità del vento che varierà tra i 8,6 km/h e i 19,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° prob. 26 % 7.5 NO max 8 Maestrale 68 % 1013 hPa 4 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 27 % 13.5 N max 15.5 Tramontana 66 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 19 % 11.4 NNE max 14 Grecale 64 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 9.1 NO max 9.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° Assenti 17.7 NO max 15.9 Maestrale 66 % 1016 hPa 16 poche nuvole +23° perc. +23° Assenti 18.5 NNO max 18.7 Maestrale 67 % 1016 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 17.6 N max 19.3 Tramontana 69 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 9.3 NE max 10.5 Grecale 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:06

