Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 22,3°C durante la mattina. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 52% e il 89% nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo presenteranno nubi sparse con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, mentre l’umidità si attesterà intorno all’81%. La velocità del vento sarà di circa 9,8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà fino all’11% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 11:00. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra 7,8 km/h e 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una massima di 21,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’85% intorno alle 14:00, portando a un clima più fresco e umido. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supereranno i 11,2 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C alle 21:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%, e la copertura nuvolosa sarà del 33%. Le condizioni di vento si faranno più leggere, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Domani si prevede un leggero miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove fasi di instabilità. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della stagione autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 9.8 NNO max 14.1 Maestrale 83 % 1019 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 10.5 NNO max 19.4 Maestrale 88 % 1019 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 12.1 N max 12.5 Tramontana 72 % 1019 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 7.8 NNE max 6.7 Grecale 54 % 1018 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 11.2 NE max 9 Grecale 58 % 1017 hPa 16 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 7.1 ENE max 6.6 Grecale 65 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 2.3 SSE max 3.7 Scirocco 74 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 5.1 SSO max 6.7 Libeccio 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:43

