Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di momenti di sereno e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17°C, con un cielo che si presenterà sereno e una leggera brezza proveniente da sud. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 7% al 40%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, e l’umidità si attesterà attorno al 41%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 22,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 47%, e la probabilità di pioggia salirà, con accumuli di circa 0,4mm. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 5,5 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,38mm. La copertura nuvolosa sarà significativa, ma si prevede un miglioramento verso la notte, quando il cielo tornerà sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Pertanto, chiunque pianifichi attività all’aperto nei prossimi giorni potrà godere di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.7° perc. +17.5° prob. 71 % 7.5 SSE max 9.5 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° prob. 43 % 8.6 S max 10.4 Ostro 80 % 1012 hPa 6 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° prob. 33 % 7.8 SO max 15.1 Libeccio 71 % 1013 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.7° prob. 16 % 6.8 SSO max 9.4 Libeccio 45 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.2° prob. 12 % 6.2 S max 11.3 Ostro 41 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +22.3° perc. +22° 0.4 mm 2.9 ESE max 9.5 Scirocco 52 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.38 mm 5.3 S max 7.7 Ostro 68 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.28 mm 3.6 S max 6 Ostro 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:48

