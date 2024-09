Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martina Franca si preparerà ad affrontare un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano un passaggio da condizioni di pioggia moderata a cieli sereni, con temperature che si attesteranno su valori gradevoli. La presenza di venti moderati e una certa umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, si registreranno piogge moderate con una temperatura di circa 18,4°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà di 13,8 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche fino a 29,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1.01 mm, mentre l’umidità sarà alta, attorno al 90%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si passerà da cieli coperti a poche nuvole e, successivamente, a cielo sereno. La temperatura salirà fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno, con una sensazione percepita di 24,4°C. I venti continueranno a soffiare da Sud, con velocità che varieranno tra 18,8 km/h e 22,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza vivace che accompagnerà la giornata. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 6%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno a circa 20°C, mantenendo un’umidità attorno al 70%. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno raggiungere i 22,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca indicano un Martedì 24 Settembre che inizierà con pioggia, ma che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che rimarranno stabili e un clima fresco, ideale per attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà, promettendo un inizio di autunno piacevole per i residenti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.11 mm 14.7 SSE max 28.6 Scirocco 90 % 1012 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 52 % 13.1 SSO max 23.7 Libeccio 88 % 1012 hPa 7 poche nuvole +21° perc. +21° prob. 14 % 18.7 SSO max 23.9 Libeccio 70 % 1013 hPa 10 poche nuvole +23.8° perc. +23.7° prob. 15 % 20.9 S max 22.5 Ostro 58 % 1014 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° prob. 6 % 18.8 S max 18.8 Ostro 52 % 1013 hPa 16 poche nuvole +22.7° perc. +22.6° prob. 12 % 17.8 S max 24.2 Ostro 60 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 36 % 22.4 SSO max 36.8 Libeccio 73 % 1014 hPa 22 cielo coperto +19.3° perc. +19° prob. 22 % 6.5 OSO max 9 Libeccio 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:39

