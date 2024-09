Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Martina Franca si prevede un giorno caratterizzato da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una progressiva copertura nuvolosa che aumenterà nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 28°C, con un leggero abbassamento previsto verso sera. I venti soffieranno prevalentemente da Sud-Ovest, con intensità variabile, e ci sarà una possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il clima si presenterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’1%, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Ovest, con velocità di circa 6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno alle 11:00. Il cielo sarà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 18 km/h. L’umidità scenderà al 40%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse e un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 26°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86% nel tardo pomeriggio, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli di circa 0.11 mm. I venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h.

Con l’arrivo della sera, il clima continuerà a rimanere nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni saranno deboli e sporadiche. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo un’intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Sarà importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 5.7 SSO max 6.3 Libeccio 74 % 1011 hPa 4 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 7.1 SSO max 7.2 Libeccio 74 % 1011 hPa 7 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° Assenti 10.8 SSO max 14.8 Libeccio 53 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.7° perc. +26.8° Assenti 20.1 SSO max 21.6 Libeccio 43 % 1011 hPa 13 cielo coperto +28.2° perc. +27.6° Assenti 20.5 SSO max 25 Libeccio 37 % 1010 hPa 16 nubi sparse +25.1° perc. +25.1° Assenti 11.6 SO max 21 Libeccio 55 % 1010 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 17.8 ONO max 36.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +18.5° Assenti 17.5 ONO max 37.9 Maestrale 46 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:33

