Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Mascalucia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 17,4°C e i 23,1°C, con un’umidità che si manterrà su valori piuttosto elevati, attorno al 70%. I venti soffieranno da Ovest, con intensità che raggiungeranno i 31,5 km/h nelle ore più fresche.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 14%, e i venti si presenteranno come una brezza vivace, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 10%. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 15 km/h, rendendo l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura, che toccherà i 23,1°C. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso e ci si aspetta la possibilità di piogge leggere, con una probabilità che potrà arrivare fino al 34%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che potranno raggiungere i 33,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, ma la probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, scendendo a valori minimi. I venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mascalucia indicano una giornata nuvolosa con possibilità di piogge leggere, specialmente nelle ore centrali. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità migliori per godere di giornate più soleggiate e calde.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 14 % 9 OSO max 13 Libeccio 72 % 1010 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° prob. 16 % 12 ONO max 19.9 Maestrale 65 % 1010 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.6° prob. 5 % 15.4 O max 23.3 Ponente 64 % 1012 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 33 % 16.3 OSO max 25.2 Libeccio 59 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 30 % 22.4 OSO max 31.5 Libeccio 55 % 1011 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 29 % 20.4 OSO max 28.4 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 1 % 13.2 O max 24 Ponente 68 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 5 % 11.6 O max 18.2 Ponente 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.