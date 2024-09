Previsioni Meteo Massa: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica e piogge diffuse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da est-sud-est con una velocità di circa 4,3 km/h. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a salire leggermente, mantenendosi sopra i 17°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevederanno piogge leggere. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,3°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 90%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,3 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, e si continueranno a registrare piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso la sera. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,3 km/h. Anche l’umidità rimarrà alta, intorno al 92%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,9°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,21 mm. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, raggiungendo raffiche di 27,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare. Si consiglia di tenere a mente queste informazioni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.22 mm 2.2 SSO max 8.9 Libeccio 87 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.12 mm 5.9 SE max 8.7 Scirocco 88 % 1013 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 34 % 10.2 ESE max 15.2 Scirocco 88 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.17 mm 12.2 SSE max 20.5 Scirocco 90 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.2 mm 9.8 S max 16.3 Ostro 89 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +20° perc. +20.5° 0.17 mm 9.7 S max 19.5 Ostro 92 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +20.1° perc. +20.6° 0.22 mm 14.8 SSE max 26.5 Scirocco 92 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.18 mm 15.9 SSE max 29.4 Scirocco 90 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:04

